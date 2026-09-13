متحدث مجلس الوزراء: الدولة تنتقل من تنفيذ المشروع المنفرد إلى المشروعات المتكاملة لتقديم تجربة تنموية متكاملة

قال المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد 10 مشروعات خدمية وتنموية بمحافظة كفر الشيخ، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، أن الجولة شملت مشروعات متنوعة في قطاعات البنية التحتية، والثروة السمكية والتنمية البيئية، والصحة، والصناعة، والتشييد والبناء، إلى جانب الخدمات الحكومية المتكاملة والأنشطة الرياضية والاجتماعية.

وأشار متحدث مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تنتقل من تنفيذ المشروع المنفرد إلى المشروعات المتكاملة التي تقدم تجربة تنموية متكاملة للمواطن.

وأوضح أن الجولة شملت ثلاث مناطق جغرافية، بدأت بمركز مطوبس، حيث تفقد محطة المياه الشمالية، ومركز طب الأسرة بالجزيرة الخضراء، والمركز التكنولوجي الحكومي المتكامل، ثم محطة معالجة الصرف الصحي ببلطيم، ومشروع تكريك وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس، ومصنعًا لشباك الصيد وآخر للبلاستيك.

ولفت إلى رئيس الوزراء اختتم جولته بمدينة كفر الشيخ بتفقد نادي ماتريكس، ومركز أورام كفر الشيخ، ومشروع إسكان «صفوة داره».

وأشار المتحدث الرسمي إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة لأعمال تكريك وتعميق وتطوير جودة بحيرة البرلس، مع الاستعداد لبدء المرحلة الرابعة، مؤكدًا أن أعمال التطوير انعكست إيجابيًا على الثروة السمكية وأعمال الصيد.

وأكد أن رئيس الوزراء وجه بدراسة إنشاء بوغاز جديد، إلى جانب الحفاظ على المنشآت وضمان جودتها وصيانتها المستمرة، ومتابعة مستوى الخدمات وقياس أثرها ورضا المواطنين، فضلًا عن استكمال الأعمال المتبقية بالمشروعات لتحقيق أهداف التنمية.