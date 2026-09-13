الفرنسية ماتيلد آرسيل تتوج بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا السينمائي

فازت الممثلة الفرنسية ماتيلد آرسيل بجائزة كأس فولبي لأفضل ممثلة في الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عن دورها في فيلم «Woman Unknown» (امرأة مجهولة)، للمخرجة الدنماركية من أصول مصرية مي الطوخي.

واللافت أن الفيلم حقق الجائزة الكبرى أيضًا في المهرجان، إذ فاز بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم، وتسلمتها المخرجة.

تدور أحداث الفيلم في الدنمارك مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، عام 1945، من خلال شخصية ماري، وهي شابة تعمل مربية وخادمة منزلية لدى أرمل ثري يدعى كريستيان، وهي على وشك الزواج منه، وهو زواج يمنحها فرصة للخروج من حياة الخدمة وأن تصبح سيدة المنزل، وبالتالي تحصل أخيرًا على المكانة الاجتماعية والأمان اللذين تطمح إليهما.

لكن ماري تخفي سرًا خطيرًا من فترة الاحتلال النازي للدنمارك، عندما كانت قد أقامت علاقة عاطفية مع جندي ألماني أثناء الحرب. ومع انتهاء الحرب، يتحول هذا الماضي إلى تهديد حقيقي لمستقبلها الجديد.