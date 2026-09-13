سيلين ديون تبكي بعد عودتها للغناء على المسرح في حفلها الليلة بباريس

تأثرت المطربة الفرنسية سيلين ديون بشدة أثناء خروجها على المسرح الليلة في باريس لإحياء حفل غنائي، وانهمرت دموعها فور رؤيتها الجمهور، وقالت في لحظة عاطفية إنها كانت قد وعدت نفسها بألا تبكي، لكنها لم تستطع الوفاء بهذا الوعد.

يأتي هذا الحفل في إطار عودتها الكبرى إلى المسرح بعد غياب استمر أكثر من ست سنوات، وأقيم الحفل في «Plenitude Arena» بمدينة نانتير قرب باريس، وهو أول حفل كامل لها منذ سنوات، ضمن جولة فنية مكونة من 16 حفلًا تمتد حتى 17 أكتوبر.

بدأت ديون الحفل بأغنية «On ne change pas»، وما إن ظهرت أمام الجمهور حتى بدت متأثرة للغاية، وظهرت الدموع في عينيها. وبعد الأغنية، حاولت التماسك أثناء حديثها إلى الجمهور، لكنها لم تتمكن من حبس دموعها.

ابتعدت سيلين ديون عن الحفلات منذ سنوات بسبب معاناتها من متلازمة الشخص المتيبس، وهي حالة عصبية نادرة أثرت بشدة على قدرتها على الحركة والغناء، وأجبرتها على إلغاء جولتها العالمية في ذلك الوقت.

ومنذ تشخيصها، كان ظهورها في حفل افتتاح أولمبياد باريس عام 2024 أحد الاستثناءات المهمة، لكنها لم تقدم منذ ذلك الحين حفلًا جماهيريًا كاملًا بهذا الحجم.