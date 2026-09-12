وزير الطاقة السوداني: الربط الكهربائي مع مصر يصل إلى 300 ميجاوات في المرحلة الأولى

قال المهندس معتصم إبراهيم وزير الطاقة والنفط السوداني، إن السودان توصل إلى توافق مع الجانب المصري بشأن دعم شبكة الكهرباء السودانية بإمدادات تصل حاليًا إلى نحو 75 ميجاوات، ضمن خطة لزيادة قدرات الربط الكهربائي بين البلدين.

وأوضح، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التخطيط يستهدف وصول الربط الكهربائي إلى 300 ميجاوات في المرحلة الأولى، ثم رفع القدرة إلى 1000 ميجاوات في المرحلة الثانية بعد استكمال مشروعات زيادة السعة.

وأشار إبراهيم إلى أن أعمال زيادة قدرة الربط الكهربائي من الجانب المصري يُتوقع أن تكتمل خلال نحو أربعة أو خمسة أشهر، بما يسهم في دعم شبكة الكهرباء السودانية وتخفيف الفجوة بين الإنتاج والطلب.

ولفت إلى أن التوليد الحالي لا يغطي كامل احتياجات القطاعات السكنية والزراعية والصناعية، مؤكدًا أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء تمثل أولوية بالتوازي مع جهود إعادة الإعمار وعودة المواطنين إلى مناطقهم.

وأكد أن مصر أبدت استعدادها لتدريب الكوادر السودانية في مجالات النقل والتوزيع وإعادة تأهيل المحطات التحويلية، إلى جانب التدريب على أنظمة الربط الكهربائي، موضحًا أن السودان سيبدأ خلال الفترة المقبلة في إرسال كوادر متخصصة إلى مصر لرفع قدراتها الفنية.