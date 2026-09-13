أعلن نادي غزل المحلة إعادة هيكلة قطاع الكرة في إطار خطة المجلس لتصحيح المسار، قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف غزل المحلة فريق الزمالك يوم الأربعاء المقبل، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد 3 هزائم وتعادل في الجولات الأربع الأولى.

وقرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة وليد خليل، إعادة هيكلة قطاع الكرة، في إطار خطة المجلس لتصحيح المسار، وإعادة ترتيب منظومة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل قطاع الكرة على النحو التالي:

- الكابتن شريف الخشاب – مديرًا رياضيًا.

- الكابتن أحمد حسن – مديرًا للتعاقدات.

- الكابتن عمر سعد – مديرًا للكرة.

- الكابتن خالد جلال – مديرًا فنيًا للفريق الأول، ويعاونه جهازه الفني.

كما قرر مجلس الإدارة توجيه الشكر إلى أعضاء اللجنة الفنية على ما قدموه من جهود خلال الفترة الماضية، على أن تتم الاستعانة بأعضائها في بعض الملفات التخصصية، وفقًا لاحتياجات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مجلس الإدارة ثقته في قدرة الهيكل الجديد لقطاع الكرة على النجاح في مهمته، والعمل على إعادة الفريق إلى مساره الصحيح خلال الفترة المقبلة.

وشدد المجلس على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع خلف الفريق، ودعمه ومساندته من أجل استعادة الاستقرار، وتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة بما يليق باسم وتاريخ غزل المحلة وتطلعات جماهيره.

ويجدد مجلس الإدارة ثقته في لاعبي الفريق وجهازه الفني، وفي الدور الكبير لجماهير غزل المحلة في دعم الفريق ومساندته خلال هذه المرحلة المهمة.