النائبة أميرة العادلي تنتقد ضغط الدراسة: يوم الطلاب أصبح يبدأ من السادسة صباحا وينتهي عند النوم بسبب التقييمات

علقت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، على الجلسة النقاشية التي عقدها وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين وكبار الكتاب والمعنيين بالعملية التعليمية، تحت عنوان "جهود تطوير التعليم.. رؤية للحاضر وآفاق المستقبل".

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" عبر فضائية "النهار" مساء الجمعة، إن القضية لا تتعلق بمدى وصول الإنجازات التي تحدث عنها الوزير إلى المواطنين، بل ترتبط أساسا بكيفية وطريقة علاج المشكلة.

وأضافت أنها لا تشارك حالة السعادة لدى البعض بما تم طرحه في مؤتمر وزير التربية والتعليم، قائلة: "أنا ما عنديش السعادة اللي عندكم دي خالص! وأنا مش كئيبة أنا أم".

ولفتت إلى السؤال الموجه من وزير التربية والتعليم لأولياء الأمور حول ما إذا كان التعليم في الماضي أفضل أم الآن، مؤكدة أنها لا تستطيع القول بأن ابنتها أصبحت أفضل أو أن التعليم الحالي بات أحسن من الماضي.

ونوهت أن التعليم في الماضي كان يتضمن حصصا للهوايات، وممارسة الرياضة، والمسرح المدرسي، والمكتبة، بينما يبدأ يوم الطلاب حاليا من الساعة السادسة صباحا بمجرد الاستيقاظ ولا ينتهي إلا عند النوم.

وتابعت: "النهاردة الأولاد يومهم الدراسي بيبدأ من الساعة 6 صباحا لما بيصحوا، وبينتهي لما بيناموا من التقييمات، ومن التعب.. مفيش هواية، مفيش مسرح مدرسة، مفيش مكتبة، مفيش كتب، مفيش مخرجات تدل على التحليل النقدي والفهم ولا على التعلم".

واوضحت أنها توقفت عند نقاط أساسية وردت في العرض التقديمي الخاص بوزير التربية والتعليم، النقطة الأولى تتعلق بعجز المدرسين، موضحة أن العرض أثبت وجود عجز يصل إلى نصف مليون معلم، وهي معلومة كانت معروفة منذ عهد الدكتور طارق شوقي و"جرى إنكارها على مدار العام الماضي بعدم وجود عجز في المعلمين".

ولفتت إلى أن النقطة الثانية وملف كثافة الفصول جرى حلها ولكن بطريقة أدت إلى أزمات في قبول الطلاب وإرسالهم إلى مدارس في أماكن أبعد من مناطق سكنهم، وثالثا الترويج لإلغاء الاحتفالات بسبب الهوية.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إلغاء الاحتفال بالأعياد والمناسبات غير المتوافقة مع الثقافة المصرية.

وقال إن فريقه لا ينام منذ عامين، للانتهاء من مناهج البكالوريا، والتخلص من معاناة الفرصة الواحدة في الثانوية العامة حتى لا تتكرر مشاهد الضغوط وحالات الانتحار بين الطلاب.

وأكد خلال جلسة نقاشية حول جهود تطوير التعليم، أن متوسط راتب المعلم ارتفع على مختلف الدرجات الوظيفية بصورة ملحوظة خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٦، لافتا إلى أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالمدارس الدولية في 2023-2024 كانت 91%، في حين وصلت هذا العام إلى 71%، رغم أن الامتحان ليس مختلفًا.