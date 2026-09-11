أعلن حسين تشيمشير، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة كونيا سبور، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم، في مباراة تشهد مواجهة مصرية مرتقبة بين محمد صلاح ومصطفى محمد.

ويحتل طرابزون سبور المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل وهزيمة، بينما يتذيل كونيا سبور الترتيب دون رصيد، بعد تلقيه 4 هزائم متتالية.

ويقود محمد صلاح قائمة طرابزون سبور خلال اللقاء، حيث يسعى النجم المصري إلى مواصلة تألقه وتسجيل هدف جديد، في مواجهة فريق يضم مواطنه مصطفى محمد.

ويقدم صلاح مستويات مميزة منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي، بعدما سجل 4 أهداف ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري التركي، خلف النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي، الذي يتصدر القائمة برصيد 6 أهداف.

وتحظى مواجهة طرابزون سبور وكونيا سبور باهتمام خاص من الجماهير المصرية، كونها تجمع للمرة الأولى بين محمد صلاح ومصطفى محمد في الدوري التركي، خاصة أن مهاجم كونيا سبور شارك للمرة الأولى مع فريقه خلال الجولة الماضية أمام آيرزوروم سبور، والتي انتهت بخسارته.