عبد الرحمن سامح: اكتشفت أن مفيش حاجة مرضية بالنسبة لي أكتر من الثانيتين اللي بحس فيهم إني طاير في المياه

قال السباح عبد الرحمن سامح، الفائز بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط، إنه تعلم خلال الفترة الأخيرة تحمل مسئولية قراراته ونتائجها، خاصة بعد دخوله مرحلة جديدة من مسيرته أصبح خلالها يتدرب دون مدرب.

وأضاف "سامح" عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON E”، أمس الخميس: "تعلمت شيء لاحظته مؤخرًا إن محدش هيتخانق خناقتك، كنت لو هغيب عن التمرين ساعات مدربي يقولي إنت فين، لكن أنا حاليًا بمفردي، حر ومحدش هيسألني، بس كنت بسأل نفسي أنا عايز أروح ليه؟ أنا بعوم ليه؟، اكتشفت إن فعلًا مفيش حاجة مرضية بالنسبة لي أكتر من الثانيتين التلاتة اللي أنا فعلًا بحس فيهم إني طاير في المياه".

وتابع أنه تعلم أيضًا أن صناعة البطل تحتاج إلى تخطيط، فضلًا عن القدرة على تحمل مسئولية الخسارة، ومراجعة النفس، قائلاً: "تعلمت لو مش عايز أعمل حاجة أنا اللي هشيل توابع ده".

وأشار إلى أنه خلال أواخر فترة التأهيل كوّن فريقًا يساعده، منه مدرب جيم وطبيبة للعلاج الطبيعي واستشاري، معربًا عن أمله في استمرار التعاون معهم حتى أولمبياد 2028.

واستكمل أن فترة اعتماده على نفسه بأنه يكون رياضيًا ومدربًا كانت فترة استثنائية، وفي النهاية أكرمهم الله، مؤكدًا أن الحياة ليست سهلة، وبها الكثير من التحديات.

ولفت إلى أنه يشعر بمسئولية اجتماعية تجاه الأشخاص الذين يتابعون رحلته، قائلًا: "جزء مني بيقولي هشاركهم الرحلة كلها، أنا غلطت في كذا علشان ميعملهاش، وأنصحكم بكذا، وفيه جزء تاني هبقى عايز حد ينصحني".

وتُوج السباح عبد الرحمن سامح، بذهبية منافسات 50 متر فراشة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2026 التي أقيمت منافساتها في إيطاليا خلال الأيام الماضية.