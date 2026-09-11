قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن دور مصر واضح للغاية في الحفاظ على الدولة اللبنانية وتمكين الجيش اللبناني من أداء مهامه، مشددا على ضرورة فرض سيادة وسيطرة الدولة على كل ربوع لبنان الشقيق.

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" أن مسألة حصر السلاح تعد "مسألة مهمة جدًا"، مؤكدا أن مصر تدعم أي جهد يؤدي إلى انسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من الأراضي اللبنانية، كون الاحتلال الإسرائيلي يعقد الأمور تماما.

وأشار إلى أن الاحتلال "يعطي المبرر والذرائع لأطراف أن تتمسك بامتلاك السلاح باعتبار أن هذا السلاح موجه لتحرير الأرض المحتلة"، مؤكدا أهمية نزع المبررات من خلال تنفيذ القرار الأممي 1701 والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية.

وشدد أن الانسحاب الكامل سيمكن الدولة اللبنانية والجيش اللبناني من فرض السيطرة والسيادة على كل الأراضي، ولن يعطي ذرائع لأي أحد.

وعلى صعيد الأوضاع في ليبيا، أكد أن القاهرة كانت مركزا للاتصالات مع كل الأشقاء في ليبيا، سواء في مناطق الشرق أو الغرب أو الجنوب، مشيرا إلى استمرار التواصل مع جميع الأطراف الليبية للعمل على الدفع في اتجاه توحيد مؤسسات الدولة، لا سيما المؤسسة العسكرية، بما يؤدي إلى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.

وأضاف أن رؤية مصر لا تزال ثابتة بأن تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا مرتبط بشكل أساسي بتوحيد المؤسسات، لاسيما المؤسسات الأمنية، مع أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.

ولفت إلى ضرورة الحفاظ على المؤسسات الليبية الحالية والعمل على تفعيلها وتطويرها، منوها إلى وجود أفكار ومبادرات عديدة يتم تدارسها، سواء كانت مبادرات أممية أو من أطراف فاعلة مثل الولايات المتحدة الأمريكية،

ونوه أن مصر تتابع هذه الأفكار والمبادرات وتأمل أن تتحقق على أرض الواقع بناء على رضا وتوافق كافة الأطراف الليبية، مشددا أن وحدة ليبيا تماثل في أهميتها وحدة السودان، وتمثل "خطا أحمر" لمصر.

وأكد أن "التقسيم لا يمكن القبول به"، داعيا إلى ضرورة المضي قدما في توحيد مؤسسات الدولة تمهيدا للانتخابات، وطي "صفحة الماضي" التي كلفت الليبيين والمصريين والمنطقة والعالم "تكاليف باهظة للغاية".