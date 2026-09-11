وزير الخارجية: نرفض بشدة انفصال أرض الصومال ولا يمكن أن نسمح بتفكك الصومال

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تقف مع الحكومة الشرعية في اليمن وتدعمها، مؤكدا دعم الدولة للاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة.

وأكد خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد"، أن مسألة حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب "مسألة شديدة الأهمية"، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدة على تحقيق الأمن والاستقرار داخل اليمن.

وأشار إلى أن منطقة القرن الإفريقي تواجه العديد من التحديات، لا سيما أن سيادة الدولة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها أصبحت "على المحك".

وشدد أن "الانفصال هو أمر لا يمكن القبول به ومصر أدانته بشدة ولا يمكن أن نسمح بتفكك الصومال"، في إشارة إلى انفصال إقليم أرض الصومال أو "صومالي لاند" كما يسميه أهلها، واستقلاله من جانب واحد عن الصومال.

وأضاف أن اليمن تمثل "حجر الزاوية" في منطقة باب المندب جنبا إلى جنب مع منطقة القرن الإفريقي، مشيدا بالدور الذي تلعبه مصر الآن فيما يتعلق بالتواجد ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي كعنصر أمن واستقرار في المنطقة ومواجهة أي تيارات أو نزعات نحو الانقسام والانفصال.

وأكد أن تقسيم دول مهمة في هذه المنطقة هو أمر ستكون له تداعيات "شديدة السلبية" على الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى وجود تواصل ومشاورات مكثفة ومستمرة معهم.

وشدد أن دعم الحكومة الشرعية وأمن واستقرار اليمن "مسائل مبدئية" في السياسة الخارجية، لافتا إلى أن مصر تنظر للوضع في اليمن في إطار منظور أشمل ضمن منطقة باب المندب والقرن الإفريقي.

ودعا إلى ضرورة خفض التصعيد والتهدئة واحترام الشرعية ورفض أي كيانات انفصالية كما هو الحال في "صوماليلاند"، لكون الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها مسألة هامة للغاية.