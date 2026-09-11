ترامب يتعهد بإرسال شيكات استرداد بقيمة 500 دولار لمليون شخص مسجل في برنامج رعاية صحية

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التعهد بإرسال شيكات استرداد بقيمة 500 دولار إلى نحو مليون شخص مسجلين في برامج قانون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة في 30 ولاية، زعم البيت الأبيض أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن فرضت عليهم رسوما زائدة.

ويأتي ذلك بعد أن تعهد ترامب، أمس الأربعاء، بإرسال 5000 دولار إلى كل أمريكي بالغ إذا حافظ الجمهوريون على هيمنتهم على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، وفي وقت أصبحت فيه القدرة على تحمل تكاليف الحياة قضية محورية بالنسبة إلى الناخبين مع اقتراب نوفمبر.

وقال ترامب في كلمة مسجلة نشرت اليوم الخميس عبر حساب البيت الأبيض على منصة إكس: "تبدأ المساعدة بإعادة الأموال إلى كل من تكبد رسوما زائدة، وسيتم إرسال مبالغ الاسترداد خلال بضعة أسابيع فقط".

ووصف منتقدون الخطوة بأنها "تحايل" لا يمثل خطة لمعالجة الارتفاع الحاد في تكاليف الرعاية الصحية.

واتهم ترامب، إدارة بايدن بـ"سوء إدارة جسيم" لأموال قانون الرعاية الصحية ميسورة التكلفة، دون أن يقدم دليلا.

وقال إن إدارة بايدن حصلت على رسوم من شركات التأمين دفعها المستهلكون من خلال أقساط تأمين أعلى.