أسامة كمال عن وعد ترامب للأمريكيين بـ5000 دولار: «الكلام ماعليهوش جمرك»

قال الإعلامي أسامة كمال، إن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح كل أمريكي بالغ 5000 دولار، حال احتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، يمثل وعدًا انتخابيًا سيتعرض للمحاسبة بشأن تنفيذه ومصدر تمويله.

وأضاف في برنامجه «مساء dmc» المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن ترامب خاطب الناخبين قائلًا إن فوز الجمهوريين سيمنحهم نصيبًا من المكاسب، ووصف المبلغ الموعود باسم «عائد ترامب».

وعلق كمال: «ده الجزء السهل في الكلام، والكلام ماعليهوش جمرك، إنما الكلام اللي هيتحاسب عليه ترامب هو تعهده بمنح كل أمريكي بالغ 5000 دولار».

وأوضح أن بعض التقديرات رفعت التكلفة الإجمالية لتنفيذ الوعد إلى نحو 1.8 تريليون دولار، متسائلًا: «الكلام ده بكام؟ البعض قال 1.8 تريليون دولار، هييجوا منين؟ ترامب ما قالش».

وأشار إلى غياب تصور واضح لمصدر الأموال اللازمة لتنفيذ التعهد، مضيفًا: «عجز العلماء والخبراء إنهم يطلعوا بتصور الفلوس دي هتيجي منين».

وسخر كمال من ضخامة الوعد الانتخابي، قائلًا: «الصديق طارق علام لازم ينافس ترامب ويوزع جنيهات دهب.. دهب.. دهب».



