منتخب الناشئين يكتسح إيروسبورت مواليد 2007 برباعية وديًا

تغلب منتخبنا الوطني، مواليد 2009، بقيادة المدير الفني، حسين عبداللطيف، على فريق إيروسبورت، مواليد 2007، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة الودية، التي جمعتهما بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، في مدينة السادس من أكتوبر.

وسجل رباعية منتخب مصر كل من: يحيى رياض، ومعاذ أبوالفتوح، وفتحي سليمان، وسيف كريم.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، خلال مباراة اليوم، على منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين المنضمين حديثًا إلى المنتخب.

كما شهدت المباراة حضور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المنتخب، ومحمد أبوحسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مواليد 2009، غدًا، الجمعة، ثانية مبارياته الودية أمام منتخبنا الوطني، مواليد 2010، بقيادة المدير الفني عبدالستار صبري، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن منتخب الناشئين يستعد لخوض بطولة الصداقة الودية في سويسرا، وكأس الخليج للناشئين، تمهيدًا لخوض منافسات كأس العالم في قطر، والتي تقام في شهر نوفمبر المقبل.