- النقابة ستكرّم مديري مدرستي برقطا والشهيد أحمد سمير «ردًا لاعتبارهما»

- المحافظ أرجع استبعاد المدير إلى قصور جاهزية المدرسة.. والنقابة تطالب بكشف مصير مخصصات الصيانة

قال محمد عبدالله، أمين عام نقابة المهن التعليمية، إنه تلقى معلومات لم يتحقق من صحتها تفيد بأن الدكتور حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، استدعى نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية المشتركة، عقب قرار استبعاده، و«طيّب خاطره».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء الثلاثاء: «إذا كانت المعلومة صحيحة، فلماذا لم تتم وسط شو إعلامي كما حدث من قبل في المدرسة؟».

وذكر أن النقابة تواصلت مع مديري مدرستي برقطا الإعدادية والشهيد أحمد سمير بكفر الجزار في بنها، وقررت تكريمهما «ردًا لاعتبارهما».

وطالب عبدالله بصرف المخصصات التي حددتها الدولة لصيانة المدارس وتجهيزها قبل بدء العام الدراسي، متسائلًا: «فين فلوس الصيانة التي خصصتها الدولة؟».

ورأى أن تعدد الجهات المتداخلة في شئون التعليم، ومنها وزارتا التنمية المحلية والمالية، يمثل إحدى المشكلات التي تواجه المنظومة.

وأعلنت نقابة المهن التعليمية، في بيان سابق، رفضها ما وصفته بـ«التعامل غير اللائق» مع عدد من مديري المدارس خلال جولة محافظ القليوبية، مؤكدة أن معالجة الملاحظات المتعلقة بالأداء يجب أن تتم عبر القواعد والقنوات الإدارية، مع الحفاظ على كرامة المعلمين.

وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة ستخاطب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بوضع ضوابط للزيارات التفقدية، تضمن تقييم الأوضاع داخل المدارس والعمل على حل مشكلاتها بعيدًا عن توجيه اللوم علنًا.

وبدأت الواقعة خلال جولة مفاجئة أجراها محافظ القليوبية لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، ظهر خلالها مدير مدرسة برقطا مرتديًا جلبابًا، موضحًا أنه شارك العاملين في أعمال تنظيف المدرسة وتجهيزها.

وفي تصريحات لاحقة، أرجع المحافظ قرار استبعاد المدير إلى عدم جاهزية المدرسة وقصور تحركه لطلب الدعم من الجهات المعنية، مؤكدًا أن ارتداء الجلباب لم يكن سبب القرار.

وشملت الجولة مدرسة الشهيد أحمد سمير، حيث قالت مديرتها إنها ووكيلتها تحملتا نحو 18 ألف جنيه من مالهما الخاص لتجهيز المدرسة، فيما ذكر المحافظ أن المستندات لم تثبت سدادها هذا المبلغ، لكنها أظهرت مخاطبتها الإدارة التعليمية أكثر من مرة ومحاولتها معالجة المشكلات.