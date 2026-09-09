- عرضت حالة سائق «توك توك» يقدم نفسه مذيعًا مستندًا إلى بطاقة

- طارق سعدة: نلاحق منتحلي الصفة والكيانات الوهمية بالتنسيق مع الداخلية والنيابة

فتحت الإعلامية سهير جودة ملف انتحال صفة الإعلاميين، محذرة من استخدام بطاقات عضوية صادرة عن كيانات عمالية لتقديم حامليها إلى المواطنين باعتبارهم إعلاميين أو مقدمي برامج.

وأضافت خلال برنامجها «الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، أن بعض هذه البطاقات تمنح أصحابها مظهرًا زائفًا من الشرعية المهنية، بما يساعدهم على اكتساب ثقة المواطنين واستغلالها في النصب والاحتيال.

واستعرضت جودة حالة شخص يعمل سائق «توك توك»، ويقدم نفسه عبر منصات التواصل الاجتماعي بوصفه إعلاميًا ومقدم برامج بالقنوات الفضائية، مستندًا إلى بطاقة منسوبة إلى «النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام».

ويتركز محور الواقعة في استخدام لقب مهني منظم قانونًا، ومدى قيد الشخص في نقابة الإعلاميين أو حصوله على تصريح لمزاولة النشاط الإعلامي، بصرف النظر عن طبيعة عمله الأصلي.

وأوضحت جودة أن خطورة انتحال الصفة تتزايد مع منح بعض المواطنين ثقتهم لمن يقدم نفسه باعتباره إعلاميًا، خاصة في القرى والمحافظات، بما يتيح لمنتحل الصفة الوصول إليهم والتأثير فيهم.

من جانبه، قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن نقابة الإعلاميين هي النقابة المهنية الوحيدة المختصة بتنظيم العمل الإعلامي في مصر، والمنشأة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2016.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن المادة الأولى من القانون عرفت الإعلامي بأنه الشخص المقيد في جداول نقابة الإعلاميين، مشددًا على استمرار ملاحقة منتحلي الصفة والكيانات الوهمية التي تدعي ارتباطها بالمهنة.

وأشار إلى أن ممارسة النشاط الإعلامي في مجالات التقديم والإعداد والتحرير والمراسلة والإخراج، تتطلب القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح رسمي لمزاولة المهنة.

وأوضح أن النقابة نسقت مع مصلحة الأحوال المدنية، وأودعت لديها نسخة معتمدة من قانونها، لضمان الرجوع إليها قبل إثبات مسميات إعلامية، من بينها مقدم البرامج والمحرر والمراسل والمخرج، في بطاقات الرقم القومي.

وفرّق سعدة بين نقابة الإعلاميين بوصفها نقابة مهنية تنظم ممارسة المهنة، والنقابات العمالية التي تقدم خدمات لأعضائها؛ إذ لا تخول عضوية الكيانات العمالية حاملها استخدام صفة إعلامي أو ممارسة النشاط الإعلامي.

وذكر أن مواجهة الظاهرة تسير عبر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي الصفة والكيانات الوهمية، إلى جانب رفع وعي المواطنين والجهات المختلفة بالجهة المختصة بمنح الصفة وتصاريح مزاولة المهنة.

وأكد تعاون وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت والنيابة العامة مع النقابة، وسرعة التعامل مع البلاغات المتعلقة بانتحال صفة إعلامي أو استخدام مسميات مهنية من دون سند قانوني.