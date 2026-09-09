خبير استراتيجي: 250 شركة تعرض أحدث تقنيات الطيران والفضاء في العلمين

اللواء أسامة كبير: الحدث يجمع الصناعات العسكرية والمدنية وخدمات الإسعاف والتاكسي الطائر

قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، إن النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 تشهد مشاركة أكثر من 250 شركة إقليمية ودولية، تعرض أحدث التقنيات في مجالات الطيران والدفاع والفضاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن المعرض يغطي مختلف صناعات الطيران العسكري والمدني وعلوم الفضاء، ويتيح التعرف على التطورات التكنولوجية في أنظمة التسليح والنقل الجوي والخدمات المدنية.

وأوضح أن المعروضات تشمل طائرات النقل والركاب، والطائرات المقاتلة والمروحية، إلى جانب تقنيات حديثة مثل الإسعاف والتاكسي الطائر.

وأشار كبير إلى أن حضور رؤساء ووزراء وملحقين عسكريين ودبلوماسيين من دول مختلفة، في ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية، يعكس ثقل مصر وقدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى المتخصصة.

وذكر أن إقامة المعرض تعزز مكانة مصر في صناعات الطيران والفضاء، وتوفر فرصة لتبادل الخبرات وفتح مسارات للتعاون بين الشركات والمؤسسات وصناع القرار.

وأضاف أن المعرض يُنظم كل عامين؛ إذ انطلقت نسخته الأولى في سبتمبر 2024، مشيرًا إلى ما تتطلبه استضافة هذا العدد من الشركات والوفود والطائرات من استعدادات وتجهيزات مبكرة.

وبحسب البيانات المنشورة عن المعرض، يشارك في نسخته الثانية أكثر من 250 شركة عارضة من أكثر من 50 دولة، مع نحو 100 طائرة و50 عرضًا جويًا، وسط توقعات باستقبال نحو 12 ألف زائر.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الثلاثاء بمطار العلمين الدولي، النسخة الثانية من المعرض بحضور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، قبل أن يتفقد الرئيسان أجنحته ومعرضه المكشوف.

وشاهد الرئيسان عروضًا جوية قدمتها القوات الجوية المصرية، بمشاركة فرق من روسيا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات وفرنسا والهند، أعقبها عرض لفريق الألعاب الجوية المصري.