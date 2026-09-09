صرح وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بأنه يعتزم التمسك من حيث المبدأ بخطط الإصلاح التي وضعتها الحكومة الاتحادية، لكنه لا يستبعد إجراء تصحيحات في المسار.

يذكر أن كلينجبايل الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي يشغل أيضا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وفي تصريحات بالقناة الألمانية الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال كلينجبايل مساء اليوم الثلاثاء إن الحزب الاشتراكي يسعى الآن إلى تحديث البلاد، ويشمل ذلك أيضًا إجراء تغييرات وإصلاحات، وأضاف مستدركا: " لكن ذلك لا يعني الاقتصار على تقليص دولة الرفاه الاجتماعي، بل يتوجب علينا تحقيق تحسينات ملموسة في ملفات التقاعد، والرعاية الاجتماعية، والنظام الصحي، وفي طريقة عمل دولة الرفاهية الاجتماعية، لجعل الحياة أقل تعقيدًا".

ومنذ ليلة الانتخابات في ولاية سكسونيا-أنهالت مساء أول أمس الأحد، يناقش الاتحاد المسيحي (حزب ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي النتائج المترتبة على فوز حزب "البديل من أجل ألمانيا" في هذه الانتخابات.

ويطالب عدد من الأعضاء البارزين في الحزب الاشتراكي بإعادة النظر في إصلاحات مقررة، مثل إلغاء نظام التقاعد دون خصم لمن أمضوا 45 عامًا في سداد اشتراكات التقاعد. وكان المستشار ميرتس قد أعلن أنه سيتحدث مع الحزب الاشتراكي، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه يرى أن الإصلاحات ضرورية من حيث المبدأ.

وقال كلينجبايل أيضًا: "أريد إصلاحًا لنظام التقاعد. وأريد أن نعيد تنظيم نظام التقاعد لدينا بحيث يظل ذا قيمة لجميع الأجيال في المستقبل. ولتحقيق ذلك، يتعين علينا إجراء تغييرات في نظام التقاعد". وأضاف أن الحكومة الاتحادية أجرت بالفعل مثل هذه التغييرات في قطاع الصحة، بينما لا تزال التغييرات في مجال الرعاية الاجتماعية قادمة. وقال: "يجب أن تؤدي الإصلاحات في نهاية المطاف إلى تحسينات. وإذا كان الناس لا يرون فيها سوى تهديد، فإننا سنخسر سياسيًا على مستوى البلاد ككل".

وأكد كلينجبايل أن البلاد تشهد عملية تحديث. وقال إنه يجري العمل على جعل القطارات أكثر انضباطا في مواعيدها، وتجديد المدارس، والاستثمار في المستشفيات. وأضاف: "أي إن آلات الحفر بدأت الآن العمل في ألمانيا". ووصف ذلك بأنه بداية جيدة، وإن كانت غير كافية.

ووصف نتيجة الانتخابات في سكسونيا-أنهالت بأنها إشارة واضحة إلى برلين. وقال إنه ربما يتعين أحيانًا شرح ما تقوم به الحكومة بصورة أفضل. وأضاف: "يجب علينا إشراك الناس معنا، لكن علينا أيضًا أن ننظر إلى جوهر الأمور. وقد أثار النقاش حول نظام التقاعد تحديدًا حالة من عدم اليقين لدى كثير من الناس في هذا البلد".