السكة الحديد تحذر الركاب من الوقوف على المقاعد والجلوس على أرفف الحقائب

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مجموعة من الرسائل التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية وترسيخ ثقافة الاستخدام الأمثل لمرفق السكك الحديدية، مؤكدة أن التزام المواطنين بالتعليمات والإرشادات المعلنة داخل المحطات والقطارات يسهم بشكل مباشر في توفير بيئة سفر آمنة ومريحة ونظيفة، والحفاظ على استدامة الخدمات المقدمة لملايين الركاب يوميًا.

وأكدت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أهمية الاستخدام السليم لمقاعد القطارات، مطالبة الركاب بعدم الوقوف عليها، خاصة أثناء وضع الحقائب على الأرفف، حفاظًا على نظافة المقاعد وسلامتها، وضمان استمرار صلاحيتها لخدمة باقي الركاب.

وحذرت الهيئة من الاستخدام الخاطئ لأرفف الحقائب، موضحة أن هذه الأرفف مخصصة لوضع الحقائب والمتعلقات الشخصية فقط، وأن الجلوس عليها يمثل خطرًا على سلامة الراكب والآخرين، فضلًا عن تعريض المخالف للمساءلة القانونية.

وشددت الهيئة كذلك على ضرورة الحفاظ على جدران عربات القطارات وعدم الكتابة عليها، باعتبار أن الكتابة على جدران القطار تعد تشويهًا لهذا المرفق الحيوي، داعية الركاب إلى ترك المكان كما يحبون أن يروه، والمساهمة في الحفاظ على نظافة القطارات ومظهرها الحضاري.

وفيما يتعلق بالسفر، أكدت هيئة السكك الحديدية ضرورة الحصول على التذكرة قبل استقلال القطار، من خلال طرق الحجز المختلفة، بما يضمن للراكب وجود مقعد وعدم التعرض للغرامة نتيجة الركوب دون تذكرة.

ونوهت الهيئة إلى أن مقاعد الانتظار الموجودة على أرصفة المحطات مخصصة لخدمة الركاب، مطالبة باستخدامها بصورة حضارية، وعدم إشغالها أو استخدامها بطريقة تعيق حركة الآخرين أو تحرمهم من الاستفادة منها.