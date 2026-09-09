مباحث كوم أمبو تضبط المتورطين في واقعة إطلاق النار والتعدي على شخص

ضبطت مباحث كوم أمبو بأسوان المتورطين في واقعة إطلاق أعيرة نارية والتعدي بالضرب على أحد الأشخاص بمنطقة غرب المدينة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام عدد من الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية في منطقة غرب كوم أمبو، والتعدي على أحد الأشخاص بالضرب، وعلى الفور تحركت قوة من مباحث المركز لفحص الواقعة وضبط المتورطين فيها.

وتمكنت قوة المباحث من تحديد وضبط الأشخاص المشار إليهم، وبمناقشتهم وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات نشبت بين الطرفين، تطورت إلى مشادة واعتداء وإطلاق أعيرة نارية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها والوقوف على كامل ملابسات الواقعة.