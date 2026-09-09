النائبة سناء السعيد عن جولة محافظ القليوبية: المفروض قبل ما يسأل السؤال يبقى عارف إمكانيات المدارس

قالت النائبة سناء السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن واقعة الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، داخل عدد من المدارس بمدينتي كفر شكر وبنها، تعكس حال منظومة التعليم في مصر، معتبرة أن الواقع العملي داخل المدارس في اتجاه والحكومة في ناحية أخرى.

وأضافت "السعيد" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن حالة بعض المدارس المتدنية في القليوبية لا تمثل واقعة منفردة، وإنما تعكس، بحسب تقديرها، أوضاع نسبة كبيرة من المدارس في مختلف محافظات الجمهورية، موضحة أن هناك مدارس تعاني من غياب عمال النظافة، وضعف المرافق، وتهالك البنية التحتية والمباني، في الوقت الذي يظل فيه أولياء الأمور مضطرين إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس لتلقي التعليم.

وأكدت أن انهيار عناصر أساسية داخل المدرسة يمثل انعكاسًا حقيقيًا لأزمة منظومة التعليم، منتقدة ما وصفته بغياب الحنكة السياسية لدى بعض المحافظين، مشددة على أن المحافظ باعتباره مسئولًا تنفيذيًا داخل المحافظة يجب أن يكون على تواصل وتشبيك مستمر مع رؤساء القطاعات والوكلاء والمديريات التابعة له، حتى يكون على دراية كاملة بأوضاع المدارس والإمكانات المتاحة وأوجه القصور.

وتابعت أن المسئول التنفيذي لا ينبغي أن ينتظر اكتشاف المشكلات خلال الجولات الميدانية، وإنما يجب أن يتحرك بصورة استباقية من خلال التواصل مع القيادات التنفيذية في المحافظة، وتحديد أوجه القصور والعمل على معالجتها، إلى جانب التواصل مع المسئولين في الحكومة حال وجود مشكلات.

واستكملت: "المفروض المحافظ قبل ما يسأل السؤال يبقى عارف إمكانيات المدارس والمديريات والوزارة، ودي الحنكة السياسية"، معتبرة أن جلوس المسئول بعيدًا عن الواقع وعدم إدراك ما يحدث داخل المحافظة يمثل القصور بعينه.

وأشارت إلى أن أعضاء بمجلس النواب تقدموا بعدد من الأسئلة للحكومة بشأن سوء أوضاع المدارس، مع الاستعداد لبدء عام دراسي جديد.

وكان محافظ القليوبية، أجرى جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المدارس بمدينتي كفر شكر وبنها، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والوقوف على مستوى أعمال الصيانة والنظافة وتجهيز الفصول ودورات المياه والأفنية، والتأكد من تلافي كل الملاحظات التي قد تؤثر على انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وقال محافظ القليوبية إن الجولة شملت المرور على 4 مدارس وليس مدرستين فقط، مؤكدًا أن حالة المدرستين الأخريتين كانت جيدة في إحداهما وممتازة في الأخرى.

وشدد المحافظ على أن الهدف من الجولات الميدانية هو رصد المشكلات على أرض الواقع ومحاسبة المقصرين، وفي الوقت ذاته دعم من يبادر بمحاولة حل المشكلات والتواصل مع الجهات المختصة.