السفارة الأمريكية باليمن: السعودية لها حق الدفاع عن النفس في مواجهة الحوثيين

أكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليمنية هي "الحكومة الشرعية الوحيدة"، مشددة على حقها في الدفاع عن الشعب اليمني وإنهاء قدرة الحوثيين على ممارسة ما وصفته بـ"الإرهاب".

وقالت السفارة، في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"،" إن الحوثيين هم من بدأوا عدوانهم وعليهم تحمل تبعات عدوانهم".

وأضافت أن "حكومة الجمهورية اليمنية هي الحكومة الشرعية الوحيدة، ولها كامل الحق في الدفاع عن شعبها وإنهاء قدرة الحوثيين على ممارسة الإرهاب".

وأكدت السفارة، في الوقت نفسه، أن "للمملكة العربية السعودية الحق في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في جهودها الرامية إلى إنهاء الإرهاب الحوثي".

ويشهد اليمن منذ الخميس الماضي تصعيدا عسكريا كبيرا بين القوات الحكومية والحوثيين، شمل عدة جبهات، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على السعودية.