الجيش اللبناني ينقذ 22 شخصا أثناء تهريبهم قبالة شاطئ مدينة طرابلس شمال البلاد

أعلن الجيش اللبناني، في بيان اليوم الثلاثاء، إنقاذ 22 شخصا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب قبالة شاطئ مدينة طرابلس شمال لبنان.

وأعلن البيان أن القوات البحرية في الجيش أنقذت "22 شخصًا أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية على متن مركب بعد تَعَطُّله قبالة شاطئ مدينة طرابلس، بمشاركة القوات الجوية، إضافة إلى الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني وجمعيات مدنية".

وأشار البيان إلى أن "العمل جارٍ لإنقاذ سائر الركاب".

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.