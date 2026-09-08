بدأ منذ قليل اجتماع القطاع السياسي للكتلة الديمقراطية، برئاسة مني أركو مناوي رئيس القطاع السياسي للكتلة الديمقراطية، مع وفد الآلية الخماسية المعنية بالسودان، اليوم بالعاصمة الخرطوم، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والجهود الرامية إلى إنهاء الحرب ودفع مسار الحوار السوداني.

وكان وفد الآلية الخماسية أنهى، قبل قليل، لقاءً مع وفد من الإدارات الأهلية، ضمن سلسلة لقاءاته ومشاوراته مع القوى والمكونات السودانية.

وضم اجتماع الآلية الخماسية مع القطاع السياسي للكتلة الديمقراطية، من بينهم رئيس القطاع السياسي للكتلة الديمقراطية مني أركو مناوي، وموسى هلال عبدالله، والدكتور عمر عثمان، وميرغني موسى، وعلي أحمد ترايو، وصلاح عامر أبوبكر، والحاج أحمد روما، والأمين أحمد الشوالي، وصلاح آدم خيورة، والصادق خميس برنقو، وإسماعيل محمد التوم، وأحمد آدم، وعقاد ابن كوني، وعارف آدم عثمان، محمد هارون.

ويأتي لقاء الآلية الخماسية بالكتلة الديمقراطية ضمن التحركات الرامية إلى دعم جهود الحوار السوداني، في ظل مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب ويمهد لمرحلة انتقالية في السودان.

وعلمت "الشروق" من مصادر رفيعة المستوى بالآلية الخماسية، أنه من المقرر أن يلتقي الوفد غدًا، الأربعاء، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالآلية الخماسية المعنية بالسودان قد كشفت لـ«الشروق» عن زيارة وفد من الآلية إلى العاصمة الخرطوم، بهدف تعزيز ودعم جهود لجنة تهيئة الحوار الوطني، التي أعلنت قبل أيام إطلاق مبادرة لتهيئة شروط الحوار بين القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، بما يسهم في وقف الحرب وتمهيد الطريق أمام توافق وطني.

وتضم الآلية الخماسية الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الإيجاد، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وتهدف إلى تيسير حوار «سوداني-سوداني» لإنهاء الحرب وتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي.

ومن المقرر أن تشمل لقاءات وفد الآلية عددًا من المسؤولين والقوى السياسية السودانية، إلى جانب أعضاء لجنة تهيئة الحوار الوطني، في إطار مساعي توحيد الجهود الرامية إلى إطلاق حوار وطني شامل.