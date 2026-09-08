الكرملين: بوتين أكد لترامب هاتفيا أن روسيا لا تضمر أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا

قال مسؤول بارز في الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء أن موسكو لا تضمر أي نوايا عدوانية تجاه أوروبا.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للشؤون الخارجية، للصحفيين إنه "في ضوء التكهنات حول نوايا روسيا العدائية المزعومة تجاه الدول الأوروبية، تم التأكيد على أنه ليس لدينا أي خطط عدوانية فيما يتعلق بأوروبا".

وأضاف أوشاكوف أن بوتين أخبر ترامب عن الوضع القتالي في أوكرانيا وخطط روسيا لتحقيق مكاسب في ساحة المعركة وتحقيق أهدافها العسكرية. وقال إن موسكو لديها نظرة إيجابية لنتائج الزيارة التي قام بها المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو في مطلع الأسبوع.