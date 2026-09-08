قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشدداً على أن الجهود الأمريكية حالت دون اقتراب طهران من تحقيق هذا الهدف.

وأضاف ترامب: "نحن نقاتل الآن لأن هناك دولة معينة كانت تريد امتلاك سلاح نووي، وكانت قريبة جداً من الحصول عليه، أما الآن فلم تعد لديها أي فرصة للحصول عليه"، مؤكداً: "لن يمتلكوا سلاحاً نووياً أبداً.. إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً"، وفقاً لما نقلته قناة الشرق الإخبارية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أداء القوات المسلحة الأمريكية، قائلاً إن "قواتنا المسلحة تقوم بعمل لا يُصدق"، معتبراً أن الحصار المفروض "قوي وفعال للغاية".

وتأتي تصريحات ترامب في ظل استمرار التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني، والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة الخلافات بين طهران والقوى الغربية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية.