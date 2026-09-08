ميركل: نجاح حزب البديل في انتخابات سكسونيا - أنهالت صادم للغاية

أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، عن صدمتها العميقة حيال النجاح الذي حققه حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا - أنهالت التي جرت أول أمس الأحد.

وخلال مؤتمر "ديجيتال إكس" للتحول الرقمي الذي تنظمه شركة "دويتشه تيليكوم" للاتصالات في مدينة كولونيا غربي ألمانيا، وصفت الزعيمة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، النجاح الذي أحرزه "البديل" بأنه "صادم للغاية".

يشار إلى أن حزب ميركل الذي يقود حكومة سكسونيا-أنهالت المنتهية ولايتها مني بهزيمة قاسية في هذه الانتخابات حيث حصل على 17.2% من الأصوات فقط، مقابل 37.1% كان حصل عليها في نسخة الانتخابات التي جرت قبل خمسة أعوام؛ ليحل الحزب المسيحي بذلك في المركز الثاني بفارق كبير بعد حزب "البديل من أجل ألمانيا" الذي تصدر هذه الانتخابات بتأييد 43.8% من الناخبين.

وبهذه النتيجة تقلص عدد أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي في برلمان الولاية من 40 إلى 15 نائبًا.

وقالت ميركل، التي تولت منصب المستشارية في الفترة من 2005 إلى 2021، إن "قلبي ينزف دما بصفتي عضواً في الحزب المسيحي؛ فهذه نقطة تحول، نقطة تحول حقيقية نعيشها في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية".

ودعت ميركل، إلى اتباع نهج جديد في التواصل لضمان الوصول إلى المواطنين بشكل أفضل ولتوضيح خطوات التقدم الذي تم إحرازه بشكل أفضل.

وأردفت أن "التواصل المباشر مع المواطنين على المستوى الفردي" أصبح على الأرجح أكثر أهمية مما كان عليه في السابق، ورأت أنه على الأحزاب الديمقراطية أن تسعى بجدية أكبر لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين.

وأعربت ميركل، عن قلقها إزاء تراجع قيمة الحقائق لدى قطاع عريض من المواطنين، مقابل تغليب الانسياق وراء التدفقات العاطفية.

واستشهدت في هذا الصدد بالبيانات الواقعية الموثقة التي تؤكد انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستوى الرفاه الفردي في سكسونيا - أنهالت، قائلة: "ثم يأتي المرشح الرئيسي لحزب البديل، أولريش زيجموند، ليقول: قد يكون ذلك صحيحاً، لكن الناس لا يشعرون بذلك".

وشددت ميركل، على ضرورة عدم السماح بنشر مثل هذا التوجه ليحظى بتأييد الأغلبية، قائلة إن "التوافق الجمعي على الحقائق كان من إنجازات عصر التنوير".

وحذرت من أنه "إذا أصبحت المشاعر هي صاحبة الكلمة العليا، ولم تعد الحقائق تحظى بالتقدير باعتبارها الأمر الأهم، فإن ذلك يُنْذِر بحدوث انتكاسات حضارية".