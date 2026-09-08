 مسئول أمريكي: ضحايا حادث طائرة أمازون الخمسة كانوا ركاب سيارة فان اصطدمت بها الطائرة

أفادت السلطات الأمريكية، بأن الأشخاص الخمسة الذين لقوا حتفهم إثر حادث خروج طائرة شحن تابعة لشركة "أمازون" عن المدرج في مطار ميامي الدولي، كانوا جميعا داخل سيرة (فان) تستخدم لنقل عمال تنظيف الطائرات.

وتحطمت الطائرة أثناء محاولتها الهبوط بعد ظهر أمس الأول الأحد، إذ تجاوزت حدود المدرج واصطدمت بالشاحنة داخل حرم المطار، ثم اخترقت سياجا ووصلت إلى شارع محلي حيث دمرت سيارة دفع رباعي.

كما أصيب خمسة أشخاص آخرين في الحادث. ومن جانبها، ذكرت روزي كورديرو-ستوتز، نائبة مأمور مقاطعة ميامي - ديد، اليوم الثلاثاء، أن الطيار ومساعده غادرا المستشفى، بينما لا يزال هناك شخصان في حالة حرجة وشخص ثالث في حالة مستقرة.

وأشارت كورديرو - ستوتز، إلى أن أعمار الضحايا تراوحت بين 47 و75 عاما.

وسيقوم حاليا المجلس الوطني لسلامة النقل بالتحقيق في الحادث، حيث سينصب التركيز على عدم وجود نظام مخصص لإبطاء سرعة الطائرات وإيقافها في حالات الطوارئ.

جدير بالذكر أن مطار ميامي لا يعد واحدا من المطارات الأمريكية البالغ عددها 120 مطارا، والتي تستخدم مواد خفيفة الوزن وقابلة للكسر عند نهايات المدارج؛ وهي تقنية تقول إدارة الطيران الاتحادية أنقذت حياة نحو 500 شخص.

وقال خبراء، إنه حتى في ظل غياب نظام الحماية من انحراف الطائرات عن المدرج، فإن مطار ميامي يبدو ممتثلا للقواعد الاتحادية؛ بسبب وجود منطقة أمان عازلة تمتد بطول 1000 قدم (305 أمتار) عند نهايات مدارجه.