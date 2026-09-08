مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث حريق بالعاصمة كينشاسا

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الكونغو الديمقراطية الشقيقة، حكومةً وشعباً، في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بإحدى قاعات المناسبات بالعاصمة كينشاسا، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات.

وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكل المصابين، معربةً عن تضامنها الكامل مع الكونغو الديمقراطية الشقيقة في هذا الحادث الأليم.

وأفادت وكالة الأنباء الكونغولية بمصرع ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة عدد آخر من الأشخاص في حريق اندلع خلال حفل زفاف السبت الماضي في العاصمة الكونغولية كينشاسا.