 مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث حريق بالعاصمة كينشاسا - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 9:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟
النتـائـج تصويت

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث حريق بالعاصمة كينشاسا

هايدي صبري
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 8:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 8:58 م

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الكونغو الديمقراطية الشقيقة، حكومةً وشعباً، في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع بإحدى قاعات المناسبات بالعاصمة كينشاسا، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات.

وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكل المصابين، معربةً عن تضامنها الكامل مع الكونغو الديمقراطية الشقيقة في هذا الحادث الأليم.

وأفادت وكالة الأنباء الكونغولية بمصرع ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة عدد آخر من الأشخاص في حريق اندلع خلال حفل زفاف السبت الماضي في العاصمة الكونغولية كينشاسا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك