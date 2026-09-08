 مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال - بوابة الشروق
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 9:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟
النتـائـج تصويت

مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 9:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 - 9:03 م

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره إنتر ميلان على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل ريال مدريد أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، دين هويسن، إبراهيما كوناتي، دومفريس.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، ترينت ألكسندر أرنولد، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز.

مقاعد البدلاء: لونين، ميستري، إندريك، كاريراس، روديجر، ديوماندي، ماريو ريفاس، تشواميني، تياجو، 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك