مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال

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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، في مستهل مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره إنتر ميلان على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالمسابقة القارية، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل ريال مدريد أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، دين هويسن، إبراهيما كوناتي، دومفريس.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، ترينت ألكسندر أرنولد، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز.

مقاعد البدلاء: لونين، ميستري، إندريك، كاريراس، روديجر، ديوماندي، ماريو ريفاس، تشواميني، تياجو،