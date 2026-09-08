وزير الخارجية الأمريكي: لن ننضم إلى عقوبات المستوطنات الإسرائيلية

ندد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الثلاثاء بـ"التوترات" التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة، مع تأكيده في الوقت نفسه على أن واشنطن لن تنضم إلى دول غربية تقودها بريطانيا، قررت فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

وقال روبيو للصحفيين قبيل مغادرته بلاده في زيارة إلى أمريكا اللاتينية "بطبيعة الحال لن نقوم بما قامت به المملكة المتحدة"، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وأضاف: "لكننا نتشارك هدف الاستقرار. لا نريد أن نرى أي شيء يزعزع الاستقرار أو يؤدي إلى زيادة التوترات حاليا في الضفة الغربية، في وقت تشهد المنطقة الكثير من الأحداث".

وأعلنت 12 دولة، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة، في خطوة قوبلت بترحيب فلسطيني ورد فعل غاضب من إسرائيل.

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.