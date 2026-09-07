النحاس: مبررات رحيلي عن المصري «كلام فاضي لا يدخل ذمتي بقرش صاغ»

أعرب عماد النحاس المدير الفني السابق للمصري عن حزنه الشديد من قرار إدارة النادي البورسعيدي بالاستغناء عنه بعد مرور ثلاث جولات فقط من بطولة الدوري الممتاز.

صرح النحاس خلال استضافته عبر قناة (إم بي سي مصر 2) "نادي المصري هو الذي استغنى عني، تم إبلاغي بالرحيل الساعة الواحدة فجر الأربعاء الماضي، إدارة المصري أبلغتني أن أداء الفريق ليس أفضل شيء، وهناك نية للتعاقد مع مدرب إسباني أو مغربي".

أضاف "قلت للإدارة إنكم بالتأكيد اتخذتوا قرارا لمصلحة النادي، واتفقنا أن نخرج بشكل يليق بالطرفين، ولكن فوجئت بعد ربع ساعة باتصالات من مختلف الاتجاهات، وهجوم غير طبيعي وممنهج، وترديد كلام بشأن رغبتي في ضم ابني ورفض استعارة جراديشار من الأهلي".

أشار "لقد حققت لقبا للمصري لأول مرة منذ 28 عاما، وحفرت اسمي في تاريخ النادي مثل كروجر".

واستدرك "لكن الحياة حاليا مثل الضغط على زر خاطئ، من الوارد أنني فعلت ذلك مثل الخلاف بشأن الاستعجال على إشراك بعض اللاعبين".

واستطرد "قيل لي إن رئيس النادي يريد التغيير، وبالطبع أنا حزين على مجهودي وتعبي وعملي، كل المبررات لا تدخل ذمتي بقرش صاغ مش بجنيه.. كلام فاضي".

وتساءل "لماذا الإصرار على تشويه سمعتي بالحديث عن رغبتي في ضم ابني للفريق؟".

وختم تصريحاته في هذا الشأن "عبد الرحمن لاعب مميز بشهادة الكثيرين، ولاعب واعد عمره 19 عاما، وكان يتم تصعيده للفريق الأول في الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر، ورفض انضمامه للمصري انتهى في مكالمة، ولم أضغط لتحقيق ذلك".