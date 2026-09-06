مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي بالساحل الشمالي

لقيت سيدة مصرعها، وأصيب 7 آخرون، بينهم طفلان وسيدتان، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي بالساحل الشمالي في مدينة مرسى مطروح.

وكان مستشفى مرسى مطروح العام، استقبل كلًا من مروة مصطفى مختار، 27 سنة، من مطروح، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع، ومصطفى محمد رأفت، 4 سنوات، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف أنفي، وحمزة محمد رأفت، عامان، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما استقبل المستشفى حسام صابر عبد العاطي، 33 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وعزة عبد الواحد علام، 56 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وملك مصطفى مختار، 19 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى مختار قطب، 63 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات.

فيما استقبل المستشفى منى مصطفى مختار، 35 سنة، جثة هامدة، وذلك إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها، بمنطقة أبو مرقيق، شرق مطروح بـ30 كيلومترًا.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا في مكان الحادث، ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى مرسى مطروح العام لتلقي باقي العلاج، فيما تم التحفظ على جثة الضحية تحت تصرف مفتش الصحة.

وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.