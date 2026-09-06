رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تتعهد بمواصلة مهام منصبها رغم العقوبات الأمريكية

تعهدت توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، بمواصلة أداء مهام منصبها، رغم فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات عليها وعلى مسئولين آخرين في الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وقالت أكاني، خلال ظهورها عبر الإنترنت في فعالية في طوكيو، إنها متمسكة بحزم بقناعتها مهما كانت الظروف. وتعد أكاني واحدة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين استهدفتهم عقوبات أمريكية تقضي بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة، فيما تتهم واشنطن المحكمة الجنائية الدولية بالتعدي على سيادة الدول، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية (كيودو).

ووصفت أكاني، أول مواطنة يابانية تتولى رئاسة المحكمة الجنائية الدولية، هذه الإجراءات العقابية بأنها تهديد للقضاة ولمبدأ الحياد.

واعترضت إدارة ترامب بشدة على تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مفترضة أرتكبها أفراد من الجيش الأمريكي.

كما حثت أكاني اليابان على الاضطلاع بدور استباقي في الجهود الرامية إلى التعاون مع العديد من الدول وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي إن العقوبات "تتعارض" مع التزام بلادها بحكم القانون.