وزير خارجية السعودية يصل برلين للقاء نظيره الألماني

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع نظيره الألماني يوهان فاديفول للبحث في المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأحد، أن وزير الخارجية السعودي سيبحث مع نظيره الألماني، وعددا من المسؤولين الألمان، "العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك."

وتشهد العلاقات السعودية الألمانية نموا ملحوظا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3ر11 مليار دولار.

وتُعد المملكة العربية السعودية ثاني أهم شريك تجاري لألمانيا في العالم العربي.

ويميل ميزان التبادل التجاري لصالح ألمانيا، حيث تشكل الصادرات الألمانية الجزء الأكبر من التبادل مقابل الواردات السعودية.

وتعمل أكثر من 800 شركة ألمانية في السوق السعودي. وتشارك الشركات الألمانية بفعالية في مشاريع رؤية السعودية 2030، خصوصا في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والقطاع الصحي.

وترتبط البلدان باتفاقيات ومذكرات تفاهم تدعم الاستراتيجية الرقمية والصناعات الكيميائية والتقنية الحديثة.

وتسببت الحرب الأمريكية على إيران في أزمة دبلوماسية حادة وخلافات علنية بين الولايات المتحدة وألمانيا تمثلت في انتقادات برلين الشديدة للعمليات العسكرية وقرار واشنطن خفض قواتها هناك.

ووصف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الحرب على إيران بأنها خطأ كارثي ينتهك القانون الدولي.

وانتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أداء واشنطن في المفاوضات، معتبراً أن أمريكا تعرضت للإذلال من قبل طهران.