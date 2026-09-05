محمد فؤاد: الدولة لن تتمكن من سداد الدين إلا بتغيير النموذج الاقتصادي

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنّ أرقام التحسن الاقتصادي التي تعلنها الحكومة لمؤشرات الاقتصاد الكلي لا تخص المواطن في شيء، معتبرًا أن الدولة لن تتمكن من سداد الدين من دون تغيير النموذج الاقتصادي بما يؤدي إلى توليد إيرادات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الدولة إذا واصلت السير بنفس المسار الحالي فلن يتم حل أزمة الدين، مؤكدا أن الفكرة لا تقتصر على فكرة سداد الدين بقدر ما تخص تغيير النظام الاقتصادي ككل.

وأشار إلى أن 80% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تحتفي الحكومة بنموه، عبارة عن استهلاك، لا سيما ضريبة القيمة المضافة التي تمثل 50% من الضرائب، وبالتالي كلما زاد الاستهلاك كلما حصَّلت الدولة ضرائب ما يجعل المواطن يشعر باقتطاع جزء كبير من دخله.

وأكد الحاجة إلى تغيير كبير، موضحًا أن هذا التغيير المطلوب له علاقة ببصمة الدولة نفسها التي تعد لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد يجب أن تتخارج، في حين أنها لا تتخارج بالشكل الكافي، مؤكدا ضرورة أن يكون الإنفاق العام له جدوى اقتصادية.

وتابع: «كل جنيه تنفقه الدولة يجب أن يخلق قيمة ويرفع الإنتاجية وهو ما لا يحدث»، مشددا على ضرورة الاهتمام بمؤشرات تهم المواطن، وقال: «المواطن لا علاقة له بنسبة الدين من الناتج المحلي.. هو له علاقة بوجود إيراد كافٍ لدى الدولة، وهذا الإيراد يخلق حيزًا ماليًّا بحيث لا تصل الأمور عند ارتفاع الأسعار أن يتم تمرير هذه الزيادة للمواطن أم تأكلها الموازنة عن طريق الدين».

واستكمل: «هذه هي الاختيارات الصعبة أو الثنائيات الجهنمية التي يجب الخروج منها.. هذا لن يتحقق إلا بتغيير النموذج الاقتصادي»، مشددا على أن الدولة لن تتمكن من سداد الدين من دون تغيير النموذج الاقتصادي بما يولد إيرادًا بالأساس.