 مصرع شابين في حادث تصادم بأسوان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شابين في حادث تصادم بأسوان

حماده بعزق
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 10:11 م | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 10:11 م

لقي شابان مصرعهما، اليوم؛ إثر حادث تصادم وقع بالطريق السريع في أسوان، أثناء استقلالهما دراجة نارية، حيث اصطدمت بهما سيارة، ما أسفر عن وفاتهما.

وتبين أن المتوفى الأول يدعى "أحمد حسين أبو حيش"، بينما المتوفى الثاني يدعى "أحمد يوسف الحجازي".

وأثار الحادث حالة من الحزن بين الأهالي، خاصة أن الشابين كانا قد توجها من الرغامة إلى جعفر الصادق للمشاركة في تشييع جثمان أحد المتوفين، قبل أن يلقيا مصرعهما في حادث بعد ذلك بوقت قصير.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما خيم الحزن على أسرتي الشابين وذويهما.

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