 الدفاع التركية تعلن تواصل البحث عن مفقودي السفينة الغارقة قبالة غيرنة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الدفاع التركية تعلن تواصل البحث عن مفقودي السفينة الغارقة قبالة غيرنة

أنقرة - الأناضول
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 10:43 م | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2026 - 10:44 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، استمرار أعمال البحث والإنقاذ عن مفقودي السفينة التي انقلبت قبالة سواحل مدينة غيرنة بجمهورية شمال قبرص التركية، الأحد الماضي.

وقالت الوزارة في منشور على منصة "إن سوسيال" التركية، إن سفينتي الإنقاذ التابعتين للقوات البحرية التركية "تي جي غي إيشن" و"تي جي غي علمدار" تواصلان أعمال البحث والإنقاذ في المنطقة.

وأرفقت الوزارة منشورها بصور من الأعمال الجارية.

والأحد، أعلنت جمهورية شمال قبرص التركية تسرب المياه إلى داخل عبّارة قبالة سواحل مدينة غيرنة، كانت متجهة إلى ميناء طاشوجو في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وقال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أونال أوستل، عقب غرق السفينة، إنه تم انتشال جثامين 12 شخصًا، فيما تتواصل أعمال البحث عن 16 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.

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