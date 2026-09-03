«ولي العهد» رئيس طرابزون سبور يعلن: محمد صلاح رزق بـ طفل ولد

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كشف أرطغرل دوجان رئيس نادي طرابزون سبور التركي عن مفاجأة سارة بشأن نجم الفريق، وقائد منتخب مصر، محمد صلاح.

قال دوجان في تصريحات نقلتها شبكة «61 سات» التركية إنه بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام أميد سبور التي خسرها الفريق في بطولة الدوري، سافر رفقة صلاح والحارس الكاميروني أندريه أونانا خارج تركيا.

أضاف "لقد رزق صلاح بطفل ولد، وأونانا بتوأم"، وختم "مبروك لعائلاتهم وزوجاتهم".

وبذلك رزق صلاح بمولوده الثالث بعد ابنتيه مكة وكيان، بعد أشهر قليلة من انتهاء مسيرته اللامعة مع ليفربول التي دامت ٩ سنوات.

وكان اختفاء ماجي زوجة محمد صلاح عن الأنظار خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد وصوله إلى تركيا محط تساؤلات عديدة.

ووسط هذه الأنباء السارة، تتطلع إدارة طرابزون سبور لتصحيح مسار الفريق بعدما خسر ثلاث من آخر أربع مباريات، مما دفع إدارة النادي لإقالة فاتح تيكي المدير الفني للفريق، والاستعانة بمدرب مؤقت لمباراة واحدة في آخر جولة قبل التوقف الدولي الأولى هذا الموسم.

يذكر أن محمد صلاح سجل ٣ أهداف بقميص طرابزون سبور بواقع ثنائية أمام إسطنبول باشاك شهير وهدف أمام أميد سبور.

وبخلاف المنافسة في بطولتي الدوري وكأس تركيا، يشارك صلاح مع طرابزون في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد توديع بطولة الدوري الأوروبي"يوروبا ليج" من الدور التمهيدي.