تفشي إيبولا في الكونغو لا يظهر أي علامات على التباطؤ مع تجاوز الوفيات 3000 حالة

حصد تفشي مرض إيبولا في الكونغو أرواح أكثر من 3000 شخص من بين أكثر من 6100 حالة مؤكدة، وفقا لأحدث البيانات الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء، في وقت ينتشر فيه المرض بسرعة غير مسبوقة، أسرع من الجهود المكثفة الخاصة بتتبعه وتخفيف حدته.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في الكونغو أن التفشي سجل 6186 حالة مؤكدة، بما في ذلك 3007 حالات وفاة منذ إعلانه حالة طوارئ صحية عالمية في منتصف مايو الماضي. ويعد هذا أسرع تفشي لإيبولا على الإطلاق.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأربعاء إن هناك سلاسل انتقال للمرض لا علم للسلطات الصحية بها.

وتابع: "إلى أن يتم العثور على كل سلسلة وكسرها، سيستمر الوباء؛ وسيظل يشكل تهديدا لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيرانها والمنطقة ككل".

ويكافح عمال الصحة في ظل ظروف صعبة وقد أضربوا عن العمل عدة مرات للمطالبة بأجورهم.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي في طريقه لتجاوز أكثر مسببات الموت في التاريخ المسجل، وهو التفشي الإقليمي في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، والذي قتل 11 ألف شخص.