لبنان: توقيف شبكة تهريب مقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية اليوم الأربعاء شبكة من خمسة أشخاص من الجنسية اللبنانية والسورية، لتورطهم بإدخال عناصر ومقاتلين من سوريا إلى لبنان عبر الحدود الشمالية.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن " شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت خمسة أشخاص من الجنسية اللبنانية والسورية، متورطين بإدخال عناصر ومقاتلين من سوريا عبر الحدود الشمالية إلى لبنان، ونقلهم إلى البقاع لإخضاعهم لدورات تدريبية."

وأشارت الوكالة إلى أنه يجري التحقيق مع الموقوفين " بإشراف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، الذي أعطى تعليمات بالتوسع في التحقيق لكشف الملابسات المحيطة بهذه الشبكة، التي ضبط معها كمية من الأسلحة الرشاشة والقناصات والمتفجرات".

وأضافت أنه " يجري تعقب عدد من الأشخاص الذين توافرت أسماؤهم للتحقيق، قبل أن يُختتم التحقيق الأولي ويُحال على القضاء العسكري لإجراء الملاحقات القضائية اللازمة في حقهم".