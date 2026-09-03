عضو بمجلس الشئون الخارجية: زيارة رئيس الصين تعكس مكانة مصر الاستراتيجية لدى بلاده

قال عماد الأزرق عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إنّ زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تعكس الأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي تحظى بها القاهرة لدى الجانب الصيني، ودورها المحوري على المستويين العربي والأفريقي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية سلمى مروان، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس الصيني يعد من القادة قليلي الزيارات الخارجية، مشيرًا إلى أن زيارته لمصر تمثل ثاني زيارة خارجية له خلال العام، بعد زيارته إلى كوريا الشمالية في يونيو الماضي.

وتابع، أن زيارات الرئيس الصيني الخارجية، خاصة إلى المنطقة العربية والقارة الأفريقية، تتضمن عادة زيارة عدة دول، إلا أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي حرص شي جين بينغ على زيارتها في المنطقة خلال هذه الجولة.

وأشار إلى أن الرئيس الصيني وصل إلى القاهرة عقب مشاركته في قمة منظمة شنغهاي بمدينة بيشكك في قيرغيزستان، موضحًا أنه كان من الممكن عقد لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة، إلا أن شي جين بينغ حرص على تخصيص زيارة مستقلة لمصر.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس تقدير الصين للدور المصري في المنطقة، سواء على المستوى العربي أو الأفريقي، إلى جانب قوة العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين.