كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مبنى الركاب الجديد صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي بأعلى المعايير العالمية.

وقال خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" إن مطار القاهرة يضم حاليا 3 مبان للركاب بطاقة استيعابية قصوى تبلغ 28 مليون راكب، بينما حركة الركاب إلى 30 مليون راكب حاليا، مع استهداف ختام العام بـ 31 مليون راكب.

وأكد أن التكلفة التقديرية لإنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 4 بمطار القاهرة الدولي تتراوح بين 4 إلى 4.5 مليار دولار وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب، لافتا إلى أن المشروع يستهدف رفع سعة المطار بين 68 إلى 70 مليون راكب كمرحلة أولى، وصولا لأكثر من 100 مليون راكب.

ونوه إلى أن النموذج الاقتصادي للمشروع قيد الدراسة حاليا، مشددا أنه "لا يوجد تمويل ذاتي لمشروع بحجم 4 إلى 4.5 مليار دولار".

وأكد أن التمويل سيحدث عبر مؤسسات مالية مختلفة، وفقا للأسعار وقوة التدفقات المالية لمطار القاهرة، التي تسمح للمطار بالحصول على التمويل المطلوب بأسعار تفضيلية، لافتا إلى عدم تحديد طريقة التمويل حتى الآن.

وأوضح أن ما يحدث حاليا عبارة عن وضع شكل عام للتكلفة لمعرفة حجم التمويل الذاتي ونسبة التمويل الأجنبي، وحجم المكون المحلي إلى الأجنبي.

وشدد أن المبنى الجديد سيعتمد على أحدث تقنيات "التشغيل الذكي" لتقديم تجربة سفر نموذجية للركاب تضع مصر في مكانتها العالمية كباقي مطارات دول المنطقة، موضحا أن الوزارة بدأت الاستعدادات وإجراءات الطرح لمناقصة التصميم.

وأضاف أن الشركات المتخصصة في بناء المطارات الكبرى محدودة عالميا وتتراوح بين 10 إلى 15 شركة وتتقدم في شكل 5 تحالفات دولية، لافتا إلى اشتراط امتلاك الشركة سابقة خبرة في تشييد مطارات بسعة 40 مليون راكب.

وأكد أن الخطة الزمنية للمشروع تستغرق قرابة 4 سنوات لاستكمال السعة الكاملة، لافتا إلى إمكانية إجراء افتتاح مرحلي بعد سنتين ونصف إلى 3 سنوات.