حسين فهمي: أشعر بحزن عميق لرحيل ياسمين ابنة نجلاء فتحي

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ياسمين ابنة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، التي رحلت اليوم إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأعربت إدارة المهرجان عن تضامنها الكامل مع الفنانة القديرة وأسرتها في هذا المصاب الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرتها جميعًا الصبر والسلوان.

وقال الفنان حسين فهمي: «أشعر بحزن عميق لرحيل ياسمين. أقف بجوار زميلتي نجلاء فتحي في هذه الأوقات الصعبة، وأدعو الله أن يربط على قلبها ويمنحها القوة لتجاوز هذا الفقد، وأن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته».