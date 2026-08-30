بطريرك الكاثوليك يستقبل وفد أساقفة الفلبين في مصر لتعزيز التعايش والمواطنة

استقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفدًا من مجلس الأساقفة الفلبينيين، الذي يزور مصر حاليًا، في إطار دورة تدريبية مع وزارة الأوقاف المصرية حول "التعايش السلمي والمواطنة".

وأقيمت مراسم الاستقبال بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي، بمشاركة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك.

وبدأ اليوم بالصلاة بالطقس القبطي، وباللغة الإنجليزية، بمشاركة وفد الأساقفة الفلبينيين، تلاها جولة داخل دار القديس إسطفانوس، حيث تبادل الجميع كلمات التحية والشكر.