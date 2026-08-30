رئيس تعاقدات الأهلي يكشف تطورات مفاوضات هاني وشوبير وياسر إبراهيم

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تحدث عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تطورات مفاوضات النادي لتجديد عقود ثلاثي الفريق محمد هاني ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم.

ويسعى الأهلي لتجديد عقود الثلاثي، قبل نهاية العقود في يونيو المقبل، خاص في ظل وجود عروض خارجية، ورغبة النادي في الاحتفاظ باللاعبين.

وقال عصام سراج الدين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الأهلي»: «محمد هاني أحسن ظهير أيمن في مصر وواحد من كباتن النادي الأهلي وخاض 403 مباراة مع الفريق، شخصية مهذبة للغاية ومثقف جدًا».

وأضاف: «ياسر إبراهيم من أفضل المساكين في مصر وإفريقيا ونفس الأمر شخص محترم وله دور في غرفة الملابس».

وتابع: «مصطفى شوبير مستقبل النادي الأهلي، ولديه شخصية كبيرة، جزء كبير من شخصية مصطفى أخذها من أبيه ولكن مصطفى تفوق على والده».

وكشف: «لدينا نظام وإطار مالي نتحرك من خلاله، قدمنا العروض المالية المناسبة لنظام النادي ولقيمة للاعبين الثلاثة وننتظر خلال الأيام المقبلة جلسات مع اللاعبين».

وأوضح: «ياسر إبراهيم جاله عرض، شوبير عرضين، ومروان عطية عرض شفهي، وإمام عاشور جاله عرض، ولكن الإدارة ونتيجة الموسم الماضي اتخذت قرار بعدم خروج اللاعبين من أجل تعويض الموسم الماضي».

وأتم: «أبلغت اللاعبين أن قرار النادي لا يمكن أن نستثني منه أحد، ومع القوام الكبير للفريق منذ الموسم الماضي والصفقات الكبيرة مثل زيزو وبن شرقي وتريزيجيه، ولكن النادي يريد تدعيم هذة القائمة القوية».