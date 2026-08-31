الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي ينضم للسباق لخلافة الرئيس ماكرون

انضم أوليفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي الذي يمثل تيار يسار الوسط، إلى قائمة طويلة من المرشحين المتنافسين على خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات الربيع المقبل.

وأعلن فور، المولود عام 1968 لأب فرنسي وأم فيتنامية، ترشحه خلال مقابلة مع قناة "تي إف 1" مساء اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وسينافس فور مرشحين آخرين من حزبه، من بينهم عضو البرلمان الأوروبي رافائيل جلوكسمان، والنائب الفرنسي فيليب بران، والوزيرة السابقة في الحكومة، سيجولين رويال.

ويعاني اليسار الفرنسي، الذي توحد في سباقين للانتخابات التشريعية سابقين لدرء خطر حصول اليمين المتطرف على أغلبية، انقساما عميقا يضر بفرصه في الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل.