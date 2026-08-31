 بعد نشر «الشروق».. الداخلية تضبط مرتكبي واقعة إطلاق النار لاستعادة سيارة مسروقة في أسوان - بوابة الشروق
الإثنين 31 أغسطس 2026 1:10 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تقليل عدد المحترفين الأجانب في الدوري؟

النتـائـج تصويت

بعد نشر «الشروق».. الداخلية تضبط مرتكبي واقعة إطلاق النار لاستعادة سيارة مسروقة في أسوان

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 1:04 ص | آخر تحديث: الإثنين 31 أغسطس 2026 - 1:04 ص

 أعلنت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط مرتكبي واقعة إطلاق أعيرة نارية في محاولة لاستعادة سيارة مسروقة، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقالت الوزارة، في بيان مساء الأحد، إنه بالإشارة إلى ما سبق نشره بموقع «الشروق» بتاريخ 25 أغسطس الجاري، تحت عنوان: «مسلحون يطلقون النار بمنطقة المكرونة في أسوان بزعم استعادة سيارة مسروقة»، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية لا تدخر جهدًا في التعامل الفوري مع كل ما يتم تداوله ونشره عبر المواقع الإخبارية، وفحص ما يرد بها من وقائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكانت «الشروق» قد نشرت بتاريخ 25 أغسطس 2026 خبرًا بعنوان: «مسلحون يطلقون النار بمنطقة المكرونة في أسوان بزعم استعادة سيارة مسروقة»، تناول واقعة إطلاق أعيرة نارية في منطقة المكرونة بمدينة كوم أمبو، على خلفية محاولة استرداد سيارة يُشتبه في سرقتها، مع الإشارة إلى إصابة عدد من الأشخاص، وتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.

مسلحون يطلقون النار بمنطقة المكرونة في أسوان بزعم استعادة سيارة مسروقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك