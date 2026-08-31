وزير السياحة يتفقد الموقف التنفيذي لمشروع البالون الثابت بمنطقة أهرامات الجيزة

شريف فتحي يؤكد: المشروع يمثل إضافة جديدة لإثراء التجربة السياحية بالمنطقة





قام شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم، بجولة تفقدية بمنطقة أهرامات الجيزة، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على مراحل العمل المختلفة بمشروع البالون الثابت الجاري تنفيذه بالمنطقة بواسطة شركة «تشريف للتسويق السياحي»، بالتعاون مع شركة «Aerophile» الفرنسية المنفذة للمشروع، والمتخصصة في هذا المجال، وذلك قبل بدء أعمال التشغيل التجريبي للمشروع.

ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في محيط المنطقة، ليكون أحد الأنشطة الترفيهية الجديدة التي ستُقدم للزائرين والسائحين.

ورافق الوزير خلال الجولة أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الجيزة، ومحمد كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تشريف للتسويق السياحي»، وإيريك باشوليه (Eric Bachelier)، مدير المشروع بشركة «Aerophile» المنفذة للمشروع.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على مكونات المشروع ومستجدات الأعمال به، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول المواصفات الفنية للبالون وآليات تشغيله، والضوابط المتبعة لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمان والاستدامة البيئية، فضلًا عن الإجراءات المتخذة للحفاظ على القيمة الاستثنائية والطابع الأثري والهوية البصرية الفريدة لمنطقة أهرامات الجيزة، بما يتناسب مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأشار شريف فتحي إلى أن المشروع يمثل إضافة جديدة للأنشطة الترفيهية التي تُقدم للزائرين والسائحين بالمنطقة، بما يسهم في إثراء تجربتهم داخل أحد أهم المواقع الأثرية والسياحية في العالم، لافتًا إلى أن المشروع سيقدم للزائرين تجربة فريدة تتيح لهم مشاهدة منطقة أهرامات الجيزة ومعالمها ومحيطها من منظور مختلف.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير التجربة السياحية المقدمة للزائرين في مصر بصفة عامة، ومنطقة أهرامات الجيزة بصفة خاصة، من خلال العمل على خلق وإضافة تجارب ومنتجات سياحية جديدة، بجانب الأنشطة الترفيهية المعتادة بالنسبة للسائحين.

وأكد الوزير أن التأكد من توافر أعلى معايير الأمان والسلامة والاستدامة البيئية، والحفاظ على الطابع الأثري والهوية البصرية الفريدة للمنطقة، يمثل أولوية قصوى في تنفيذ المشروع.

كما تمنى الوزير التوفيق للقائمين على المشروع، معربًا عن تطلعه إلى تجربة البالون خلال التشغيل التجريبي للمشروع في أقرب وقت.

ومن جانبه، أعرب إيريك باشوليه عن فخره بهذا المشروع المقام في هذا المكان الساحر بجوار أهرامات الجيزة، مؤكدًا سعادته بهذه التجربة وبجهود العمل المشترك مع الجانب المصري، وموجهًا الشكر إلى الوزير على دعمه المستمر، ومؤكدًا مواصلة العمل المشترك لاستكمال المشروع.

وأشار إلى أنه تم اتباع جميع الأساليب العلمية اللازمة خلال مراحل المشروع المختلفة منذ مراحله الأولى، موضحًا أن جميع منشآت المشروع تمت باستخدام هياكل خفيفة ومكونات مسبقة التجهيز فوق سطح الأرض، وقابلة للفك والتركيب، ولم تتضمن أي عمليات حفر تحت سطح الأرض أو إنشاءات خرسانية تمس التربة، بما يضمن عدم الإضرار بالمنطقة الأثرية أو محيطها.

كما أكد أنه تم إقامة المشروع في المنطقة الصحراوية خارج الحدود الأثرية المباشرة، وعلى مسافة مناسبة تضمن عدم التأثير على المشهد البصري الاستثنائي للأهرامات، حيث يبعد نحو كيلومترين عن الأهرامات، ومسافة 2.2 كيلومتر عن أبو الهول.

وأوضح أن البالون مثبت بالأرض وسيتحرك رأسيًا صعودًا وهبوطًا، مشيرًا أيضًا إلى أن التكنولوجيا المستخدمة تعتمد على أعلى معايير الأمن والسلامة والاستدامة.

ومن المقرر أن يرتفع البالون إلى 150 مترًا فوق سطح الأرض، في تجربة جديدة تستغرق نحو 15 دقيقة، تتيح للزائرين مشاهدة بانورامية مميزة للمنطقة.

وسيتم خلال التجربة تقديم شرح للزائرين والسائحين، أُعد تحت إشراف الوزارة، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، عن المنطقة وأبرز المعالم الأثرية الموجودة بها، من خلال نظارات وسماعات مخصصة، بـ12 لغة مختلفة، بما يتيح للزائر اختيار اللغة التي يرغب في الاستماع إليها.