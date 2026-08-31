مدرب نيس: محمد عبد المنعم قدم أداءً مميزًا رغم الخسارة

أثنى أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، على الأداء الذي قدمه الدولي المصري محمد عبد المنعم خلال مواجهة باريس إف سي، رغم خسارة فريقه بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

ورغم الخسارة، حرص بانتالوني على إبراز الجوانب الإيجابية في أداء نيس، معتبرًا أن محمد عبد المنعم كان أحد أبرز العناصر التي ظهرت بصورة جيدة في المباراة، إلى جانب أكسل فيتسل، خاصة مع عودته إلى المشاركة من جديد.

وقال بانتالوني، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي نيس: «بصرف النظر عن الأخطاء التي كلفتنا الكثير، أرى أننا امتلكنا سيطرة جيدة على الكرة، وأظهرنا رغبة واضحة في الضغط على المنافس بمناطق متقدمة».

وأضاف: «ظهرت بعض الإيجابيات على المستوى الفردي، وكان محمد عبد المنعم مميزًا في عودته، وكذلك أكسل فيتسل، لكننا كنا ننتظر مردودًا أفضل من بعض اللاعبين الآخرين».

وأوضح المدير الفني لنيس أن نتيجة المباراة جاءت قاسية على فريقه، مشيرًا إلى أن لاعبيه افتقدوا الفاعلية المطلوبة أمام مرمى المنافس، رغم قدرتهم على فرض السيطرة خلال بعض فترات اللقاء، وبشكل خاص في الشوط الأول.

وسجل محمد عبد المنعم مشاركته الأولى مع نيس في المباراة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 73، وظهر بمستوى جيد دفاعيًا، بعدما حقق 5 مساهمات دفاعية، ونجح في قطع تمريرة واحدة واستعادة 3 كرات.