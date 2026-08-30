سفير تركيا: القاهرة وأنقرة تدعمان الحلول الدبلوماسية للأزمات الإقليمية وخفض التصعيد

أكد سفير تركيا لدى القاهرة، صالح موطلو شن، مساء اليوم، أن تركيا و مصر تدعمان الحلول الدبلوماسية للأزمات الإقليمية وخفض التصعيد.

وجاءت تصريحات شن خلال حفل استقبال نظمته سفارة تركيا في القاهرة بمناسبة عيد النصر التركي الموافق 30 أغسطس ويوم القوات المسلحة التركية، بحضور سفراء ومواطنين أتراك وممثلين عن قطاع الأعمال ووسائل الإعلام.

وقال شن إن تركيا ومصر أعادتا تأكيد مواقفهما المشتركة بشأن الحاجة إلى سلام عادل ودائم في فلسطين؛ وإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة؛ ووحدة ليبيا والسودان واستقرارهما وسيادتهما؛ وسلامة أراضي الصومال؛ والأمن في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن القضايا الإقليمية تتطلب الحوار والتعاون، وهو ما يكتسب أهمية أكبر في ظل مرحلة تواجه فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط والقرن الإفريقي والبحر الأحمر تحديات أمنية وإنسانية مترابطة.

وقال السفير شن إن تطوير العلاقات بين تركيا ومصر يكتسب أهمية استراتيجية، مضيفا: هدفنا واضح وهو تحويل إمكاناتنا المشتركة إلى تعاون مؤثر يعود بالفائدة على البلدين ويدعم السلام الإقليمي.

وتابع شن: "أظهر عام 2026 أن هذا الهدف قد تحول إلى واقع. ففي 4 فبراير، زار الرئيس رجب طيب أردوغان القاهرة وترأس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر".

وأشار إلى أن هذا المجلس، الذي شهد من بين ما شهده توقيع الاتفاقية الإطارية العسكرية، وفّر إطارًا سياسيًا قويًا للمرحلة المقبلة من العلاقات بين البلدين.